"البرهان" يصدر مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان.
يأتي هذا في الوقت الذي ترأس فيه البرهان، اجتماع وفد الحكومة المفاوض في جوبا الاثنين الماضي، حيث انطلقت جولة جدیدة من مباحثات السلام بین الحكومة السودانیة الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.
وقال "البرھان" في كلمة ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، "إن الحركات جزء من صناع الثورة السودانية"، مبديا تفاؤله بالمباحثات بالقول إن "جوبا منبر مؤھل وھي قادرة على تولي الوساطة".
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