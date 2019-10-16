الكرملين: روسيا تسعى للتعاون وليس التنافس في أفريقيا

وردا على سؤال عما إذا كان عقد قمة روسيا والدول الأفريقية يعني أن موسكو ستتنافس مع الدول الغربية والصين في أفريقيا، قال بيسكوف - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الأمر لا يتعلق بالمنافسة، بل بالتعاون المفيد للطرفين.. لافتا إلى أن بلاده كانت حاضرة دائما في أفريقيا لأنها قارة ذات أهمية بالغة".
وأضاف "روسيا لديها الكثير لتقدمه من حيث التعاون المفيد للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن بلاده أقامت علاقة وثيقة جدا مع العديد من الدول الأفريقية".. موضحا أنه سيجري تحديد عدد القادة الأفارقة بدقة الأسبوع المقبل، والذين سيحضرون القمة الروسية الأفريقية في سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن تبحث القمة، التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيسين المصري والروسي عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، آفاق علاقات روسيا مع بلدان القارة الأفريقية وتطوير التفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية مع التركيز على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
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