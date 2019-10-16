وطالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارًا بالعدول عن سياستها العدوانية تجاه الدولة الشيوعية، وتنفي واشنطن انتهاجها هذه السياسية.
واختلفت كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن المدى الذي يتعين على الدولة الآسيوية أن تذهب إليه على صعيد التخلي عن أسلحتها النووية مقابل رفع متساو للعقوبات عنها وضمانات أمنية من الولايات المتحدة. ولم تفلح القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جسر الهوة بين البلدين في هذا الشأن.
واستأنفت كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في الأشهر الأخيرة لكنها أحجمت عن إجراء تجارب نووية أو صواريخ باليستية بعيدة المدى منذ انخراطها دبلوماسيًا مع الولايات المتحدة العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "كوريا الشمالية" تطالب أمريكا بالعدول عن سياستها العدوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.