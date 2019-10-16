"كوريا الشمالية" تطالب أمريكا بالعدول عن سياستها العدوانية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نشرتها باللغة الانجليزية عن كيم قوله: "الوضع في الدولة صعب بسبب العقوبات والضغوط التي لا تتوقف من القوى المعادية.. هناك صعوبات كثيرة ومحن ننتظرها".

وطالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارًا بالعدول عن سياستها العدوانية تجاه الدولة الشيوعية، وتنفي واشنطن انتهاجها هذه السياسية.

واختلفت كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن المدى الذي يتعين على الدولة الآسيوية أن تذهب إليه على صعيد التخلي عن أسلحتها النووية مقابل رفع متساو للعقوبات عنها وضمانات أمنية من الولايات المتحدة. ولم تفلح القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جسر الهوة بين البلدين في هذا الشأن.

واستأنفت كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في الأشهر الأخيرة لكنها أحجمت عن إجراء تجارب نووية أو صواريخ باليستية بعيدة المدى منذ انخراطها دبلوماسيًا مع الولايات المتحدة العام الماضي.