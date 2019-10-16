زلزال يضرب الفلبين شدته 6.4 درجة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة وقع على بعد 69 كيلومترا شمالي وشمالي غرب منطقة جنرال سانتوس في مينداناو بالفلبين. وذكر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي ومقره هاواي أن من غير المتوقع حدوث أمواج مد بعد الزلزال الذي قُدرت شدته في البداية بنحو 6.7 درجة.

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