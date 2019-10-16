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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الليتواني

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عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الليتواني ليناس لينكفيتشوس، وذلك في مستهل زيارته للعاصمة فيلنيوس، في إطار جولة شرق أوروبية تضمنت النمسا وكرواتيا، يتوجه بعدها إلى لاتفيا.

ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزير شكري لقاءات مع كل من "ألجيرداس ستونتشايتس" مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا، و" أستا سكيسجيريتا" مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، فضلًا عن أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الليتواني.

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