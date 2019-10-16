الأيسلندي بيارناسون يصل الدوحة لاتمام صفقة الانضمام إلى العربي القطري

وصل اللاعب الأيسلندي بيركير بيارناسون اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال إجراءت الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، والذي يتولى تدريبه المدير الفني الأيسلندي هايمير هالجيرسون. ويلعب بيارناسون دور البديل لمواطنه النجم أرون جونارسون، الذي أصيب خلال مباراة الفريق أمام الخور في دوري نجوم قطر. ويأتي التعاقد مع اللاعب بقرار من المدرب الأيسلندي كونه يعرف قدراته بشكل جيد بعد فترة عمل طويلة جمعتهم في المنتخب الأيسلندي. وكان بيارناسون قد اتفق مع نادي أستون فيلا الإنجليزي على على فسخ العقد بالتراضي في آبأغسطس الماضي، وهو ما أتاح الفرصة أمام العربي لضم اللاعب في الوقت الحالي.

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