تأسيس أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي بالإمارات

أعنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتحمل الجامعة اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تركز رؤيته على إطلاق المبادرات الهادفة لتطوير المعرفة والتفكير العلمي من أجل تعزيز تقدم الوطن نحو المستقبل.

وستقدم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" نموذجا أكاديميا وبحثيا جديدا في مجال الذكاء الاصطناعى، وستوفر للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطورا في العالم لتسخير إمكاناتها للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية.

وأقيم الأربعاء، مؤتمر صحفي لإطلاق الجامعة، في مدينة مصدر بالعاصمة الإماراتية التي تستضيف مقرها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء القطاع.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والمشرف على تأسيسها: "يتماشى إطلاق أبوظبي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مع رؤية القيادة بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء القدرات في المجالات التي ترسخ المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في إيجاد حلول عملية قائمة على الابتكار وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لضمان استدامة التنمية والتقدم والرفاه للإنسانية".

وقد اتفقت موسكو وأبوظبي، أمس الثلاثاء، على توقيع حزمة من الاتفاقات شملت قطاعات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.

وجاء التوقيع بعد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، برئاسة الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وفي ما يلي الاتفاقات الموقعة:

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مذكرة تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

اتفاق إطاري بين شركتي "غازبروم نفط" و"بترول أبوظبي الوطنية" للتعاون الاستراتيجي

اتفاقية امتياز بين شركتي "لوك أويل" و"بترول أبوظبي الوطنية" لحقل "غشا"

اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مبادلة" للاستثمار، للتعاون في تنفيذ المشروعات الوطنية، بما فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة والصناعة الإماراتية للتعاون في مجال الطاقة

اتفاق تعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة النفط الروسية "لوك أويل" مع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" الإماراتية

وكان بوتين قد وصل اليوم إلى الإمارات قادما من السعودية في إطار جولة خليجية، حيث زار الرياض أمس وعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تضمنت توقيع حزمة من الاتفاقات أبرزها ميثاق تعاون طويل الأمد لـ"أوبك+".

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبو ظبي في زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أهم الملفات الإقليمية والدولية.

وهبطت طائرة بوتين في مطار أبو ظبي الدولي حوالي الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.