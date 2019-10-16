اللاعبة (أرجوان) على شاشة (بي ان سبورت)

أجرى الإعلامي ومراسل قناة (بي ان سبورت) سامر العمرابي، حواراً مختلفاً مع موهبة الملاعب السودانية “أرجوان” والتي اشتهرت بلقب (ستموت في العشرين). تلك اللاعبة التي أثارت ضجة لا مثيل لها في مواقع التواصل عقب ظهورها مع فريق (التحدي) في افتتاحية دوري النساء لكرة القدم، ومن المتوقع أن تبث الحلقة خلال اليومين المقبلين، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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