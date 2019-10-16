وصول (100) سوداني أبعدتهم السلطات الليبية من أراضيها

أعلن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية، المقدم ركن ناصر الأمين بشير، عن وصول (100) سوداني إلى الحدود، أبعدتهم السلطات الليبية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن مهمة قواته تتمثل في تأمين الحدود من كل أشكال الجرائم العابرة، كالاتجار بالبشر، ومكافحة التهريب.

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وأشار ناصر بحسب صحيفة السوداني، إلى أن السودانيين المبعدين من ليبيا واجهوا معاناة كبيرة، إلى أن تمت عملية ترحيلهم إلى مدينة دنقلا.

وأضاف: “القوات المشتركة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وترحيلهم إلى العاصمة الخرطوم لتكملة بقية الإجراءات وتسليمهم إلى ذويهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)