اتهام شخصين بترويج حقن مخدرة

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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وجهت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال تهمة تحت المادة “16أ” من قانون المؤثرات العقلية لاثنين من المتهمين تم ضبطهما يروجان المخدرات بواسطة عربة بالخرطوم.
وقد سرد الدفاع على التهمة بان المتهم غير مذنب وقد حددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع، وبحسب التفاصيل الاولية التي ذكرها المتحري ان الشاكي ابلغه انه تم القبض على المتهمين بواسطة مبايعة وهمية وتم ضبط المس تريستال المخدرة وحقنة بها مادة مخدرة وذلك داخل عربة فارهة بلون ابيض بشارع الستين بالخرطوم.
وبحسب الدار تم اقتيادهما الى قسم دائرة الاختصاص وبعد اكتمال التحريات بواسطة النيابة حول الملف للمحكمة وتم سماع قضية الاتهام وما زالت الجلسات مستمرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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