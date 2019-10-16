صور حديثة ل “الأصم” مع حسناء تثير تعليقات مواقع التواصل

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أثارت صور للقيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم بجانب الشاعرة “مروة بابكر”، أثارت اهتمام وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”
وعنونت لها مواقع الكترونية ب ” ظهور حسناء مع الأصم تثير غيرة معجباته “، بينما عدها البعض إلهاء عن الواقع المأزوم الذي يعيشه المواطن.
وعرفت “مروة بابكر” بأشعارها للثورة السودانية التي اشتهرت بها من خلال “لايفات” على منصات التواصل.
ويقوم ” الأصم” بزيارة مع مجموعة من قوى الحرية والتغيير إلى الولايات المتحدة الامريكية، التقى فيها الجالية السودانية خلال جولة واسعة شملت عدة ولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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