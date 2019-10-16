ارملة سياسي تستولي على مدرسة باسمه

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة على إثر استشهاد أحد السياسيين السابقين قامت الحكومة باطلاق اسمه على مدرسة شهيرة بالخرطوم، الا ان ارملته استغلت المدرسة وجعلتها مدرسة خاصة برسوم باهظة لا علاقة لابناء الحي الذي به المدرسة لها. Advertisements وبحسب الدار، قامت أرملة الشهيد ببناء دكاكين والاستفادة من الايجارات لا ان خلافاً قد وقع بين مستأجر لاحدى المواقع بالمدرسة قاد الى وصول البلاغ الى نيابة الفساد في مواجهة زوجة الشهيد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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