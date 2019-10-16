الدعم السريع يعاقب ضابطاً وجندياً بالطرد والغرامة

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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اصدرت محكمة الميدان الكبرى التابعة للدائرة القانونية لقوات الدعم السريع حكما على ضابط و جندي من منسوبيها بالسجن ثماني وخمس سنوات والطرد من الخدمة و حرمانهما من الاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة، وهما الملازم عبدالعزيز عينة سعيد والجندي عثمان محمد آدم اللذين قاما بمداهمة منزل بحي ود نوباوي بأم درمان وسرقة بعض المقتنيات مستخدمين عربة لاندكروزر وعربة صالون.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعه آدم بعد التحري تمكنت دائرة الاستخبارات من القبض على الجانيين، وبوجود الشاكي وشهود الاتهام من المواطنين وتمت محاكمتهما بالسجن والطرد من خدمة الدعم السريع وحرمانهما من كافة الاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة.
وأشار جمال الى انه جاء نظير لمخالفتهم للمادة 24 من قانون قوات الدعم السريع مقروءة مع المواد 169/174/176 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007.
ووفقاً للدار، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أنه تم تسليم المتهمين لإدارة سجن كوبر وبطلب من الشاكي سيتم إكمال ومتابعة تفاصيل جريمة السرقة عبر المحكمة المدنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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