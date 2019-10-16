“المركزي” يعلن عن إصدار عملة فئة الـ(1000) جنيه

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار العملة الورقية الجديدة فئة (1000) جنيه، بمواصفات وألوان وعلامات تأمينية. Advertisements وأوضح إعلان لـ”المركزي” أنه تم إصدار العملة الجديدة فئة الألف جنيه بموجب المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002 وتعديلاته اللاحقة استناداً إلى سلطاته واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار والاقتصادي، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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