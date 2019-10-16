رئيس القضاء يشكل دائرة من (5) قضاة لاستئناف البشير للعليا

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق البشير باستئناف للمحكمة العليا بعد ان قامت محكمة الاستئناف بشطب الفحص المقدم من هيئة الدفاع عن البشير المكونة من مائة وثلاثين محامياً على رأسهم أحمد ابراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الامين، وكانت هيئة الدفاع قد طعنت في القاضي الذي دون اعترافات البشير في السجن الاتحادي بزعم انه خرج في مظاهرات ضد البشير قبل سقوط النظام.

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وذكر أحد ممثلي الدفاع عن البشير بانهم تقدموا بطلب الفحص تحت المادة 188 وهي تتيح نظر طلب الفحص الا ان محكمة الاستئناف نظرت طلب الفحص تحت المادة 179.

وذكرت محكمة الاستئناف بان هذه المادة لا تجيز الاستئناف الا بعد ان يكون قرار المحكمة نهائياً وهم لم يقدموا طلب الفحص تحت هذه المادة كما ذكر ممثل الدفاع بان مادة الاتهام المعدلة للبشير لم تتم تلاوتها عليه بل طلب منه التوقيع على اقواله.

وذكرت الدار ان ممثل الدفاع أكد بان رئيس القضاء مولانا نعمات سوف تقوم بتشكيل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لنظر الاستئناف او تفويض قاضي بصلاحيات لتشكيل الدائرة التي سوف تنظر استئناف البشير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)