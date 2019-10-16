الجبهة الثورية: (4) مسارات لتحقيق السلام في السودان

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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كشفت الجبهة الثورية عن (4) مسارات لتحقيق سلام شامل في السودان، وعقدت الجبهة الثورية أمس اجتماعاً إجرائياً مع الوساطة في جنوب السودان، لمناقشة الترتيبات الممهدة لانطلاق المفاوضات مع الوفد الحكومي بالعاصمة جوبا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد بحسب صحيفة السوداني، إن الاجتماع مع الوسيط بحث قضيتين أساسيتين، هما الترتيبات اللوجستية للوفود القادمة للمشاركة في المفاوضات، وتم بشأنها تكوين لجنة برئاسة الوزير، ضيو مطوك، وأعضاء من الجبهة الثورية، وحكومة الجنوب، وأوضح أن القضية الثانية تناولت، شكل التفاوض ومساراته، خاصة وأن هذه الجولة من المفاوضات “غير تقليدية”، وتنافي الطريقة القديمة.
ولفت أسامة إلى أن التفاوض “يتضمن 4 مسارات، وفقاً لإعلان جوبا الموقع في 11 سبتمبر، هي مسار دارفور، ومسار للمنطقتين، ومسار لشرق السودان وآخر لشمال السودان”، ووصف سعيد هذه القضايا بالكبيرة وتحتاج للوصول إلى تفاهمات إجرائية قبل الدخول في تفاصيلها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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