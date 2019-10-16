“المالية”: متأخرات السودان على البنك الدولي لا تتجاوز (3) مليارات دولار

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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قال مسؤول رفيع في وزارة المالية إن متأخرات السودان على البنك الدولي لا تتجاوز الثلاثة مليارات دولار، بينما قالت مسؤولة رفيعة في البنك الدولي إن على الخرطوم سداد متأخراتها البالغة (16) ملياراً من الدولارات لتحظى بدعم المؤسسات المالية الدولية.
وأبلغ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني بحسب صحيفة السوداني، بأن المتأخرات السودان لا تصل إلى (3) مليارات دولار وأن الحكومة عاكفة حالياً على إجراء إصلاحات اقتصادية لم يحدد تفاصيلها، وقال: “المتأخرات حجبت القروض عن السودان لكنها لم توقف المنح”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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