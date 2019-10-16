“التجارة” توافق على تكوين التعاونيات من لجان المقاومة بالأحياء

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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أعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني عن موافقته المبدئية لإسناد عمل التعاونيات في الأحياء للجان المقاومة.
وأكد مدني لدى لقائه، لجنة مقاومة أم درمان وتجاراً من منطقة سوق ليبيا أمس، قبوله المبدئي بمقترح لجان المقاومة إنشاء تعاونيات بالأحياء السكنية في مناطق البلاد المختلفة.
وقال ممثل لجان مقاومة أم درمان بحسب صحيفة الصيحة، إنهم تقدموا بمقترح لوزير التجارة لتنشيط عمل التعاونيات في الأحياء السكنية، على أن يؤول الإشراف والإدارة للجان المقاومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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