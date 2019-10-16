قيادي بـ”الجبهة الثورية” يطالب بمنبر تفاوضي جديد بدلاً عن جوبا

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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طالب قيادي بارز بـ”الجبهة الثورية” بتوفير منبر ووجهة قادرة على تنفيذ ودعم عملية السلام بالموارد المالية بدلاً من جوبا، وشدد على أن الوضع في دولة جنوب السودان لا ينسجم مع المطلوبات الضرورية لاتفاق السلام في شقه التنفيذي.
وقال القيادي بـ”الثورية” بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن جلسة مباحثات السلام في جوبا كانت افتتاحية للمفاوضات بحضور ممثلين للمجتمع الدولي، وأشار إلى أن جميع الأطراف أكدت على أولوية السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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