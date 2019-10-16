نقابة عمال التعليم بالخرطوم تعلن التوقف عن العمل يوم السبت

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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أعلنت الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم، التوقف عن العمل يوم السبت اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وعقدت الهيئة اجتماعاً أمس باللجنة المكلفة بتقييم العمل للمعلمين يوم السبت، وقالت إنها تتابع دفع الاستحقاقات للمعلمين للعمل يوم السبت مع وزارة المالية، وأكدت أنه حال عدم دفع الاستحقاقات سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية بما يكفل لها الحق في إنصاف المعلمين وإعطائهم استحقاقاتهم.
وأوضح الأمين العام للهيئة النقابية الدكتور عبد الله بابكر في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، تسليم استبيان بشأن محاور المعلم والبيئة المدرسية وخطة المقررات ومحور الطلاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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