فنانة الثورة الأولى تغني في سلطنة عمان

تغادر الفنانة نانسي عجاج لسلطنة عمان لإحياء حفل جماهيري للجالية السودانية يوم بعد غد الجمعة ، يستضيفه مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ويعتبر الحفل هو الأول لنانسي في سلطنة عمان
نانسي التي أطلق عليها الجمهور فنانة الثورة الأولى، أحيت يوم السبت الماضي حفلاً جماهيرياً بمعرض الخرطوم الدولي قدمت من خلاله ولأول مرة على المسرح أغنيتها “ميلاد” للشاعر فيصل عبد الحليم، إضافة لأغنيتها الجديدة “أمل” للشاعر يحيى فضل الله. وبحسب آخر لحظة فقد شهد الحفل جمهور غفير تفاعل مع أغنياتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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