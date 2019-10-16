نشطاء: (أبو عركي غني لينا)

أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة باسم “أبو عركي غني لينا” تطالب الفنان الكبير بالعودة لإحياء الحفلات الجماهيرية، كما طالبت المبادرة من التلفزيون القومي بالإفراج عن أغنيات أبو عركي وبثها للجمهور.

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يذكر أن الكثير من الفضائيات السودانية تنتظر موافقة الفنان الكبير لاستضافته في سهرات خاصة، و بحسب آخر لحظة تنتظر أيضاً عدد من المنتديات الثقافية موافقته لتكريمه ضمن فعالياتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)