التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة قدم الدبلوماسي روبرت فان دو دوول، أوراق اعتماده لرئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم. وأكد البرهان لدى لقائه بالقصر السفير الجديد أمس، على الجهد الذي يبذله الاتحاد الأوروبي لدعم مسيرة السلام والاستقرار وتعزيز التنمية بالبلاد. Advertisements من جانبه أعلن السفير فان دو دوول في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، استعداد الاتحاد للمساهمة مع المجتمع الدولي في دفع جهود الحكومة لإحلال السلام مع المجموعات المسلحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “السيادي” يعتمد سفيراً جديداً للاتحاد الأوروبي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.