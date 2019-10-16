 فيلم ستموت في العشرين وحديث الأشجار في الهند

ينافس فيلم “ستموت في العشرين” للمخرج أمجد علا وفيلم “حديث الأشجار” للمخرج صهيب قسم الباري في كبرى مسابقات مهرجان مومباي السينمائي الدولي, في دورته الحادية والعشرين التي تنطلق غداً الخميس، وتستمر حتى يوم 24 الحالي.

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ويعد مهرجان مومباي أكبر وأهم مهرجان سينمائي في الهند، حيث يعرض سنوياً ما يزيد عن “200” فيلم طويل، وبحسب آخر لحظة، تستمر أنشطته على مدار العام من خلال شبكة التوزيع التي يمتلكها, وهو المهرجان الوحيد في حجمه الممول كلياً من القطاع الخاص دون الاعتماد على تمويل الحكومة الهندية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)