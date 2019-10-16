ميراندا كير تنجب طفلها الثاني من زوجها إيفان شبيجل

وقال الزوجان في بيان لمجلة بيبول الأمريكية" نحن سعداء للغاية بقدوم طفلنا مايلز".
ولدى الزوجان طفل يدعى هارت يبلغ من العمر 17 شهرا.
ويشار إلى أن ميراندا 36 عاما، لديها ابن يدعى فلين 8 أعوام، من زوجها السابق الممثل أورلاندو بلوم.
وكانت ميراندا قد أعلنت نبأ حملها في طفلها الثاني بعد عشرة أشهر من إنجابها طفلها الأول هارت.
ويذكر أن ميراندا وإيفان29 عاما، تزوجا في مايو 2017.
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