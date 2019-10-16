مانشستر يونايتد يستهدف نجم ليستر سيتي

وسيكلف ماديسون حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وهو ثلاثة اضعاف المبلغ الذي انتقل بموجبه إلى ليستر من نورويتش سيتي في حزيران من العام الماضي.
وتقول "التايمز" إن يونايتد سيكون على استعداد لتلبية سعر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي أصبح أحد ألمع المواهب الشابة في الدوري الإنكليزي الممتاز.
لكن من غير المرجح ان يقوم اليونايتد بأي خطوة تجاه اللاعب في كانون الثاني المقبل.
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