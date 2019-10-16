البنوك تصعد بمؤشرات بورصة البحرين بمستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم- الأربعاء، بنسبة 0.36% رابحا نحو 5.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1524.80 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 822 ألف سهم بقيمة 333.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.65% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.23% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.44%.

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