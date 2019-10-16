سوار الدهب يعيد ذكريات (ست الريد)

احتفى الفنان الشاب مامون سوار الدهب باول ظهور رسمي له من خلال اغنية “ست الريد” عبر برنامج اغاني واغاني الموسم قبل الماضي. Advertisements ونشر مامون على صفحته بموق فيسبوك بحسب آخر لحظة مقطع فيديو للاغنية من الحلقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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