بسبب مكالمة شاب يتملك هاتف صديقه

اوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي محمد حمدون حريك امس عقوبة السجن لمدة “6” أشهر في مواجهة شاب ادانته المحكمة بتملك هاتف صديقه بعد ان طلب منه جهاز الهاتف لاجراء مكالمة هاتفية بمنطقة حي البركة بالحاج يوسف، وامرت المحكمة المدان بتعويض الشاكي مبلغ “12” ألف جنيه قيمة الهاتف.

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وتشير تفاصيل البلاغ الى ان الشاكي كان قد دون بلاغاً قال في مضمونه ان المتهم صديقه واثناء جلوسهما بالشارع العام طلب منه هاتفه لاجراء مكالمة هاتفية، وانه سلمه الهاتف، الا ان المتهم بعد اخذه للهاتف غادر المكان ومن ثم قام ببيع الهاتف.

واضاف الشاكي بحسب آخر لحظة ان قيمة الهاتف “16” ألف جنيه، وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغا تحت نص المادة “180” من القانون الجنائي المتعلقة بالتملك الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)