تطورات جديدة في قضية متهمين بحرق عربة ضابط

فند شاهد الدفاع “11” في قضية المتهمين باتلاف وحرق عربة نظامي امس امام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابراهيم عز الدين الاعتداءات حول مشاركة المتهم السادس في القضية والتي يواجه فيها “8” متهمين من بينهم نظامي تهمتي الاتلاف والتملك الجنائي على خلفية حرقهم لعربة ضابط بجهاز الامن والمخابرات الوطني اثناء مروره بالعربة بتقاطع القلابات بمنطقة الحاج يوسف.

Advertisements

وقال الشاهد الحادي عشر وهو صديق المتهم السادس بان المتهم في يوم الحادث كان برفقته امام منزلهم عندما بث عدد من الجوامع بالمنطقة شائعة عن تحرك مجموعة متفلتة الى منطقة الحاج يوسف للهجوم على المواطنين وقتلهم وسرقة ممتلكاتهم.

وأضاف الشاهد بحسب آخر لحظة، بان بعد فترة قصيرة من تنبيه الجوامع غادر منزل المتهم وتوجه الى سوق الوحدة مكان اقامته وبعد مضي عدة ايام علم بان المتهم قد تم القبض عليه في بلاغ حرق عربة ضابط بالجهاز, فيما جاءت اقوال بقية الشهود الثاني تأكد عدم مشاركة المتهم السادس في الاحداث, وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الحالي للسير في قضية الدفاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)