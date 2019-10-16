(9) حالات إصابة بـ”حمى الكنكشة” في جنوب دارفور

كشفت السلطات الصحية بولاية جنوب دارفور، عن تسجيل (9) حالات إصابة بمرض الشيكونغونيا المعروف محلياً بـ”حمى الكنكشة” بمحليتي الردوم ونيالا شمال.

وقال مدير عام وزارة الصحة د. محمد إدريس عبد الرحمن، إنّ إدارة الطوارئ والوبائيات سجّلت (9) حالات إصابة بحمى الشيكونغونيا المعروفة بـ”الكنكشة”، منها (8) بمحلية الردوم والحالة التاسعة بنيالا.

وأعلن إدريس في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ وزارته أرسلت العينات للمعمل القومي بالخرطوم “إستاك”، وبدوره أكد بأنّها حمى الشيكونغونيا “الكنكشة”، وأوضح أنّ الأتيام أخذت (19) عينة عشوائية من منطقة “قربة” بمحلية الردوم تأكد إصابة (8) منها، إضافة إلى حالة من نيالا شمال.

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وأكد عبد الرحمن أنّ الوزارة ضاعفت مجهوداتها في عمليات الرش وتوعية المُواطنين بأهمية استخدام الناموسيات وحَث المُواطنين على التبليغ الفوري لدى المراكز الصحية عند الشعور بالحميات، وطَالَبَ المُواطنين بإبراز دور المُجتمع في ردم البرك والقضاء على أماكن تَوالُد نواقل الأمراض بالمنازل وخَاصّةً “الأزيار” وبراميل المياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)