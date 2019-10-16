بدء أولى جلسات المفاوضات بين الحكومة و”الحلو” بجوبا اليوم

التاريخ: 16-أكتوبر-2019
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أعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي، محمد حسن التعايشي، انطلاق أولى الجلسات المباشرة حول قضايا الحرب والسلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم “الأربعاء” ضمن مفاوضات جوبا.
وقال التعايشي في منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أمس، “إن السلام طريقنا لإكمال مطالب الثوره وأجندة التغيير والسلام”، وأضاف: “طريقنا لبناء وطن على أسس جديدة قادر على النهضة والتطور”.
وشدد التعايشي بحسب صحيفة الصيحة، على انتصار الإراده السياسية طالما استندت على قوة الثوره وإرادة التغيير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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