التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة طالبت القوات المسلحة بعدم النشر في المحاكمات العسكرية لعدم الاضرار بالعدالة حسب قرار المحكمة العسكرية. Advertisements واعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن, في تعميم صحفي أمس وفقاً لآخر لحظة، ان موسى هلال يتبع للقوات المسلحة وهو بالتالي يخضع لقانون القوات المسلحة. وقال انه حالة المحاكمات العسكرية للقضاء العسكري، بموجب قانون القوات المسلحة الحق في تقدير كيف تكون المحاكمات وقد قُدر لها أن تكون سرية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع النشر في محاكمات موسى هلال والانقلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.