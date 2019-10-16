“حميدتي”: “سنحتفل قريباً في جوبا بالسلام ووداع الحرب”

أكد نائب رئيس المجلس السيادي، رئيس وفد الحكومة لمُفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، التزام السودان بمنبر “جوبا” لاحتضان مُفاوضات السلام بين الحكومة وفَصائل الكفاح المُسلّح.

وقال “حميدتي” خلال لقائه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بحضور مُستشاره للشؤون الأمنية توت قلواك ورئيس لجنة الوساطة بالقصر الرئاسي في جوبا أمس بحسب صحيفة الصيحة، “إنّ وفد السودان جاء للحوار مع إخوانهم في الكفاح المُسلّح، بقلبٍ مفتوحٍ ونيّةٍ صادقةٍ للتوصُّل إلى اتفاق سلام شامل”، وأعرب “حميدتي” عن شكرهم لحكومة الجنوب لاستضافتها ورعايتها مُفاوضات السلام السودانية، وعلى الترتيب الجيد لها الذي ظهر في الحُضُور الإقليمي والدولي الكبير خلال الجلسة الافتتاحية للمُفاوضات.

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وأكّد “حميدتي” أنّهم سيعملون مع الوساطة للتّوصُّل إلى ترتيبات استئناف الحوار مع فصائل الكفاح المُسلّح، ووصفها بأنها جُزءٌ أصيلٌ من الثورة السودانية، وأعلن أن وفد التفاوض الحكومي جَاهزٌ للتوصُّل إلى اتّفاق سلامٍ شاملٍ ينهي الحرب، وأشار إلى أنّ قادة الكفاح المُسلّح أكّدوا أيضاً جاهزيتهم لذلك، وقال: “سنحتفل قريباً في جوبا بالسلام ووداع الحرب اللعينة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)