جلسة مُهمّة لمجلس الوزراء اليوم لإجازة برنامج أولويات الانتقالية

يعقد مجلس الوزراء اليوم “الأربعاء” بكامل عضويته برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك جلسة مهمة لإجازة مسودة برنامج أولويات الفترة الانتقالية بشكلها النهائى توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للسيادى والوزراء للإجازة النهائية.

وكشفت مصادر أمس، أن اللجنة المُشكلة من الحكومة وقوى الحرية والتغيير أنهت مهمتها المتعلقة بمواءمة البرنامح مع المقترحات التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير الأحد الماضي.

وعلمت المصادر أن الاحتماع المشترك سيُعقد في أقرب وقت ممكن لإجازة البرنامج ليدخل حيز التتفيذ فوراً .

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ويتوقع أن يشارك في جلسة اليوم “الأربعاء” وزيرا الثروة الحيوانية والبنية التحتية اللذان صدر مرسوم بتعيينهما وأديا القسم أمس أمام رئيس المجلس السيادي بالقصر الجمهورى.

وفي سياق مُتصل، أعلنت “قوى الحرية والتغيير” بحسب صحيفة الصيحة، تسليمها البرنامج الإسعافي، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينص على دعم مكونات الحكومة، والمراقبة والمساءلة والمحاسبة إبان الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)