حامد ممتاز يغادر الى أسبانيا

علمت مصادر ان القيادي بالمؤتمر الوطني وزير ديوان الحكم الاتحادي السابق حامد ممتاز غادر البلاد نهائيا الى اسبانيا عبر وكان حامد غادر فجر الاحد الماضي عبر الخطوط التركية، ووصل الى العاصمة الاسبانية مدريد.

Advertisements

ووفق آخر لحظة ان حامد تفأجا بانه ليس من ضمن الموقوفين او الذين حركت في مواجهتهم بلاغات رغم استدعائه في وقت سابق والتحقيق معه حول قضية تمس قيادات عليا بالنظام السابق، ما دفعه لطلب تأشيرة بشكل مباشر من السفارة الاسبانية في الخرطوم،

وغادر حامد عبر صالىة الخروج العامة ولم يتم اعتراضه من قبل السلطات، وكان ممتاز أعلن مؤخرا عن تواجده بالبلاد وانه لم يهرب وموجود بمنزله ومن يريده فليحضر اليه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)