إقالة مدير صحة الخرطوم والوالي يامره بمواصلة عمله

التاريخ: 16-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أصدر وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، قراراً بإعفاء مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي من منصبه. إلا ان والي الخرطوم المكلف امر المدير المقال بمواصلة عمله. Advertisements فيما شنت عدد من الكوادر الطبية بحسب آخر لحظة، هجوماً على قرار الوزير باقالة المدير العام، ووصفته بانه غير قانوني لجهة ان قانون الحكم المحلي اعطى الولاة صلاحيات التعيين والإقالة للوزراء الولائيين والمدراء العامين للوزارات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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