تفاصيل جديدة عن محاكمة موسى هلال.. وتوقعات بإسدال الستار قريبًا على المحاكمة

تحصلت مصادر على تفاصيل جديدة عن محاكمة موسى هلال المتهم باستيلائه على (18) عربة لقوات الشرطة وتدمير واحدة وقتل (15) من منسوبي الشرطة، تحت المواد 21/50/130/168/182 والتي تصل عقوبتها الإعدام حال الإدانة.

وأفاد مصدر أن المحكمة العسكرية السرية استمعت لعدد من شهود الاتهام من القوات النظامية، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالقتل والحرابة. وتوقع المصدر إسدال الستار حول القضية قريباً بعد الانتهاء من كافة المرافعات.

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وكانت الشرطة نفت أمس الأول بحسب صحيفة الصيحة، ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق موسى هلال، وقالت بأن هلال لا زال يواجه جلسات المحكمة العسكرية المختصة بمقرها. وأبانت أن هلال يتبع للقوات المسلحة ويواجه بلاغات بالرقم (620) بتاريخ 2014 تحت المواد 21/50/130/168/182 من القانون الجنائي بالقسم الأوسط الفاشر بسبب استيلائه على (18) عربة لقوات الشرطة وتدمير واحدة وقتل (15) من منسوبي الشرطة.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى المحكمة العسكرية ليحاكم أمام الاختصاص، حيث تكونت هيئة الاتهام من القضاء العسكري والنيابة العامة وانضمت لها قوات الشرطة في الحق الخاص وفق نص المادة (4/36 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك بموافقة النيابة العامة. واعتقل هلال عام 2017 بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور من قبل قوات الدعم السريع إثر اشتباكات عنيفة قتل على إثرها (24) شخصاً من الجانبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)