تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * المحكمة العليا تسحب ملف قضية الرئيس السابق (البشير) * محكمة الدعم السريع تقضي بالسجن والفصل لضابط وجندي داهما منزلاً بود نوباوي اليوم التالي: * السعودية تعلق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي * (الجبهة الثورية) تطالب بمنبر تفاوضي قادر على تمويل عملية السلام * وزيرا الثروة الحيوانية والبنى التحتية يؤديان القسم * حميدتي: أتينا بنية صادقة وقلب مفتوح للسلام * منشورات مزورة باسم (تجمع المهنيين) تحرض التجار على عدم دفع الرسوم الحكومية الصيحة: * (الصيحة) تتحصل على تفاصيل جديدة عن محاكمة موسى هلال السوداني * السعودية تحتجز (60) ألف رأس من الماشية وإيقاف تصدير (32) ألفاً أخرى * حميدتي: سنودع الحرب اللعينة ونحتفل بالسلام في جوبا قريباً * (المركزي) يعلن عن إصدار عملة فئة الـ (1000) جنيه ارتفاع أسعار الدولار آخر لحظة Advertisements * حامد ممتاز يتخطى الحواجز ويهاجر إلى اسبانيا * أزمة بين الخرطوم والصحة بسبب إقالة مسؤول * الجيش يحظر النشر في محاكمات هلال والانقلابيين الوطن * السجن والطرد لضابط وجندي بـ (الدعم السريع) بعد إدانتهما بالسرقة * حمدوك يتسلم (البرنامج الإسعافي) من قوى الحرية والتغيير الدار: * لاعبات كرة القدم السودانية يفجرن المفاجآت للدار بعد الضجة الاعلامية * رئيس القضاء يشكل دائرة من (5) قضاة لاستئناف البشير للعليا * إعتماد تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية * الدعم السريع يعاقب ضابطا وجندياً بالطرد والغرامة * معالجة الأزمة الاقتصادية والغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق المرأة * الشرطة تشطب جميع بلاغاتها ضد الصحف *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.