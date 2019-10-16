مرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية: أمريكا تستخدم "القاعدة" ضد بشار الأسد

اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تولسي غابارد، السلطة الأمريكية باستخدام تنظيم "القاعدة" الإرهابي ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ووعدت غابارد بالتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا الذين "يشكلون قوات برية في حرب تهدف إلى تغيير النظام".
كما وعدت غابارد بإلغاء العقوبات التي تسببت في المجاعة في سوريا.
وستنتخب الولايات المتحدة رئيسا جديدا في عام 2020. وتضم قائمة مرشحي الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى غابارد، السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن. وأعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب نيته لترشيح نفسه لانتخابات 2020.
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