"بومبيو" لـ الرئيس التونسي الجديد: الانتخابات شكلت علامة فارقة على طريق الديمقراطية

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن تهنئته للشعب التونسي، بالانتخابات الرئاسية، كما هنأ الرئيس الجديد قيس سعيد.
وقال "بومبيو"، إن انتخاب سعيد شكّل "علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية في تونس".
وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، قد أكد الاثنين، نتائج الاستطلاعات الأولية، بفوز سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 في المئة، بعد فرز الأصوات.
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