فوز كبير من منتخب الجزائر على نظيره الكولومبي

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم، بقيادة رياض محرز، فوز كبير على نظيره الكولومبي 3-صفر، الثلاثاء، في مدينة ليل الفرنسية في مباراة دولية ودية.

وسجل محرز ثنائية في الدقيقتين 20 و65 بعدما افتتح مهاجم السد القطري بغداد بونجاح التسجيل في الدقيقة 15، وفق ما ذكرت فرانس برس.

وكان الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أشاد بعودة جناحه ومنتخب الجزائر لكرة القدم رياض محرز إلى التألق، بعد البداية القوية في الموسم الجديد، مؤكدا أنه سيكون أحد الركائز الأساسية للفريق.

وفي ظل غياب الجناح الدولي الألماني لوروا سانيه لخمسة أشهر على الأقل بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، سيحصل محرز على العديد من الفرص لفرض نفسه في تشكيلة السيتي هذا الموسم بعدما عانى الموسم الماضي عقب انتقاله من نادي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.