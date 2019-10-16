شركة “قطر للتعدين” ترتب للدخول للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد السفير القطري لدى الخرطوم، عبدالرحمن الكبيسي، حرص بلاده التام، على تطوير علاقاتها مع السودان في ظل التطورات الجديدة التي شهدها السودان. وذلك على كافة المستويات لا سيما المعادن، مشيراً إلى ترتيبات لإدخال شركة قطر للتعدين للسودان معدداً إمكانيات الشركة.

وقال الكبيسي إن الدوحة تتطلع إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة في ظل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المتوقع انعقادها في قطر بعد أن كانت السابقة بالخرطوم .

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والتقى السفير القطري، وزير الطاقة والتعدين، المهندس عادل علي إبراهيم، بمكتبه الثلاثاء، وبحث اللقاء عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي شملت جميع المجالات .

وثمن وزير الطاقة والتعدين، العلاقات السودانية القطرية على كافة المستويات، مشيراً إلى استهداف السودان كبرى الشركات التي تعمل في مجال المعادن في ظل العهد الجديد.

وتوقع الوزير انفتاح السودان على المستثمرين، في ظل القوانين الخاصة بالاستثمار والعمل على تهيئة المناخ للاستثمار.