الهلال يكثف تحضيراته للممتاز والأبطال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفع الهلال وتيرة تحضيراته لمبارياته في الدوري الممتاز والبطولة الإفريقية وأدى الفريق تدريبا تحت إشراف جهازه الفني ويرغب الأزرق في ظهور مميز في الأبطال بعد تأهله بعد غياب عامين كاملين.

ويواجه الأزرق تحديات صعبة للغاية في الممتاز والأبطال إذ سيواجه تحدي الأهلي شندي في الجولة السادسة فيما سيكون على موعد مع مباريات صعبة للغاية في دوري الأبطال أمام الأهلي المصري والنجم الساحلي وبلاتنيوم الجنوب إفريقي.

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