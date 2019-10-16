أردوغان: قالوا لنا لن نعطيكم أنظمة باتريوت.. اشترينا "إس400"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن موعد استلام المرحلة النهائية من منظومة "إس400" الروسية.

وأكد أردوغان، مساء الثلاثاء، أن المرحلة النهائية من تسليم أنظمة "أس 400" الصاروخية للدفاع الجوي إلى تركيا ستتم في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وقال أردوغان: "قالوا لنا لن نعطيكم (أنظمة الباتريوت)، حسنا لا تعطونا، وماذا حدث، اشترينا أنظمة "إس-400".

وأضاف أردوغان، "المرحلة النهائية من التسليم قد تتم في شهر كانون الأول/ديسمبر أو حتى في تشرين الثاني/نوفمبر، لم نعد في وضع ميؤوس منه يمكننا شراء كل ما نحتاج إليه".

وفي وقت سابق، كشف أردوغان أنه "طلب من ترامب أنظمة باتريوت، ولكن بشروط مماثلة للصفقة (إس-400) مع روسيا".

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وفي السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخلى تركيا عن برنامج الأسلحة الروسية "إس-400" وتعود إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن أنقرة يمكن أن تكون جزءًا من برنامج "إف-35" أو برنامج "إس-400"، ولكن ليس الاثنين معا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" على خلفية إقدام أنقرة على شراء منظومة الدفاع الصارخية الروسية "إس-400"، مشيرة إلى أن المنظومة تشكل خطرا على المقاتلات.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.