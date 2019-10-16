إسماعيل حسب الدائم يحكي عن (فن زمان)

الخليج 365 : يحل الفنان اسماعيل حسب الدائم مساء اليوم ضيفاً على فقرة “فن زمان” بالشاشة الزرقاء يتحدث فيها عن “الفن السوداني في السنوات الماضية و اليوم، بالإضافة إلى دور الإذاعة السودانية في دعم الفن والفنانين في السابق، من خلال بثها للأعمال الجديدة للفنانين وتخصيص مجموعة من برامجها لعكس ما يدور في الساحة السودانية سابقاً،حسب الدائم يغادر بحسب آخر لحظة، مباشرة من الاستديوهات الزرقاء إلى المطار متوجهاً للعاصمة القطرية الدوحة. المادة السابقة تعاون بين السودان واللجنة الاقتصادية لأفريقيا

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