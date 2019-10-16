شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انتاب الفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ظهور صور للقيادي بالحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم مع حسناء سودانية اكتفى رواد مواقع التواصل بتعريفها باسم دكتورة مروة. وبحسب موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للصور فإن السؤال الأكثر تكراراً هو (عاوزين نعرف البنت دي منو؟). ومن خلال البحث فقد تبين أن الحسناء هي الطبيبة مروة بابكر, المعروفة بشاعرة الثورة السودانية, الدكتورة مروة ظهرت في مقاطع فيديو كثيرة وهي تنشد بقصائد ثورية ألهبت حماس الثوار إبان الثورة السودانية الأخيرة،أما في المجال الطبي فإن الدكتور مروة تحضر الأن في مجال علم المخ والأعصاب بالولايات المتحدة الأمريكية, وتم التقاط الصور التي جمعتها بالأم وتصدرت المشهد داخل مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة وفد من الحرية والتغيير للولايات المتحدة هذا الشهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور…من هي الطبيبة الحسناء التي ظهرت مع الأصم وشغلت رواد مواقع التواصل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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