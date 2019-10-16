بالفيديو : صحفيون يهربون من زعيم حركة تحرير السودان عندما فاجأهم بمشروع حركته تجاه السودان

كشف رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور عن أسباب فشل توصل حركتهم إلى أي اتفاق للسلام مع النظام السابق موضحاً بأن الدولة السودانية لا تمتلك مشروع للتفاهم مع الحركة حيث قال : (أنحنا كحركة تحرير نحن ما زعلانين نحن عندنا مشروع ومالاقي طريقة الدولة دي عشان تتفاهم معانا الدولة السودانية ما قادرة تتفاهم لانها ما عندها مشروع في مواجهتنا).

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وأضاف نور بأن عدد من الصحفيين خلال مفاوضات أبوجا التي أجريت مع النظام البائد مع عدد من الحركات المسلحة بدارفور كانوا قد سألوه عما تريده حركة تحرير السودان ، مشيراً إلى أن رده عليهم بصورة لم ترضهم الشيئ الذي جعلهم يفرون من أمامه وتركه وحيداً موضحاً بأنه قال لهم :(داير نغير النظام دا ونخلق الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية) مضيفاً بقوله:( فروا كلهم خلوني براي لانو الإعلام ما داير دا ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)