توفي السفير السوري السابق لدى جامعة الدول العربية وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي يوسف الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة سفير سوريا السابق لدى جامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.