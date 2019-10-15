بالفيديو:نجوم الشعر العربي يتنافسون في عشق السودان عبر ملحمة شعرية عربية لاول مرة بعد الثورة

قدم عدد من نجوم الشعر العربي ملجمة شعرية في حب السودان حيث ابتدرتها الشاعرة السودانية ابتهال محمد مصطفى وتأتي فكرة الملجمة كاهداء الى الشعب السوداني البطل وهي فكرة وتنسيق فاطمة بوهراكة .

الملحمة الشعرية التي نالت رضي واعجاب رواد مواقع التواصل شارك في القائها عدد من نجوم الشعر العربي وهم : ذة .ابتهال تريتر ( السودان ) ذ. اسماعيل زويرق ( المغرب) ذ خالد شوملي ( فلسطين ) ذ. عاشور بوكلوة ( الجزائر ) ذة . ذكريات العجمي ( سلطنة عمان ) د . أدي ولد أدب ( موريتانيا ) د أكرم جميل قنبس ( سوريا ) دة . سعاد الناصر ( المغرب ) ذ .أحمد اليمني ( السودان ) دة . ليلى لعوير ( الجزائر ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)